Нове НП проривом тепломережі відбулося в Києві
Аварія сталася в середу, 15 січня на вулиці Сім'ї Издыковских, яка знаходиться неподалік від Повітрофлотського проспекту, повідомляє «Информатор». (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
Крім зазначеної вулиці залило окропом і Донецький провулок, вулицю Донецьку, а густий пар заповнив двори.
На місці працювали співробітники «Київтеплоенерго». Коментувати подію відмовилися.
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Вода поширювалася по основній дорозі і у двори, в одному з яких був ще один осередок потопу. В під'їзді постраждалого будинку температура була, як жарким літом, пар піднявся на верхні поверхи, а в підвалі бурхливо шуміла вода.
Нагадаємо, напередодні в районі Шулявки після прориву труб вулиці затопило окропом. 14 січня в столиці відбулася нова комунальна аварія. На цей раз “жертвою” прориву тепломережі стала вулиця Нижнеключевая.
Прорив труб стався неподалік від РК Campus. У дворі окропом затопило дорогу.
Як повідомлялося масштабна аварія з проривом тепломережі сталася у Києві 13 січня. Гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину "Ашан" і перший поверх ТРЦ Ocean Plaza. Відвідувачів евакуювали, при цьому 6 осіб рятувальникам довелося виносити з будинку на руках. Всього постраждало 10 осіб. Трьом людям надали допомогу на місці, решту госпіталізували.
Постраждали також і автомобілі, залишені на парковці. В одну з утворених ям потрапив автобус "Богдан" з пасажирами. З маршрутки, а також з поруч стоїть тролейбуса, що опинилися в парової завіси, евакуювали 7 осіб.
Нагадаємо, потоп у ТРЦ Ocean Plaza: люди ошпарити окропом, всюди пар.
Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа в Києві: окріп б'є прямо з-під землі.
Також Politeka писала, що біля заблокованого Ocean Plaza помітили Путіна: фото з місця подій.