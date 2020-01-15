Нове НП проривом тепломережі відбулося в Києві

Аварія сталася в середу, 15 січня на вулиці Сім'ї Издыковских, яка знаходиться неподалік від Повітрофлотського проспекту, повідомляє «Информатор». (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Крім зазначеної вулиці залило окропом і Донецький провулок, вулицю Донецьку, а густий пар заповнив двори.

На місці працювали співробітники «Київтеплоенерго». Коментувати подію відмовилися.

Вода поширювалася по основній дорозі і у двори, в одному з яких був ще один осередок потопу. В під'їзді постраждалого будинку температура була, як жарким літом, пар піднявся на верхні поверхи, а в підвалі бурхливо шуміла вода.

Нагадаємо, напередодні в районі Шулявки після прориву труб вулиці затопило окропом. 14 січня в столиці відбулася нова комунальна аварія. На цей раз “жертвою” прориву тепломережі стала вулиця Нижнеключевая.

Прорив труб стався неподалік від РК Campus. У дворі окропом затопило дорогу.

Як повідомлялося масштабна аварія з проривом тепломережі сталася у Києві 13 січня. Гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину "Ашан" і перший поверх ТРЦ Ocean Plaza. Відвідувачів евакуювали, при цьому 6 осіб рятувальникам довелося виносити з будинку на руках. Всього постраждало 10 осіб. Трьом людям надали допомогу на місці, решту госпіталізували.

Постраждали також і автомобілі, залишені на парковці. В одну з утворених ям потрапив автобус "Богдан" з пасажирами. З маршрутки, а також з поруч стоїть тролейбуса, що опинилися в парової завіси, евакуювали 7 осіб.

Возле Воздухофлотского прорвало трубу с горячей водой: кипяток залил несколько улиц Gepostet von Информатор Киев am Dienstag, 14. Januar 2020

Нагадаємо, потоп у ТРЦ Ocean Plaza: люди ошпарити окропом, всюди пар.

Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа в Києві: окріп б'є прямо з-під землі.

Також Politeka писала, що біля заблокованого Ocean Plaza помітили Путіна: фото з місця подій.