З'явилися перші кадри того, що выдбувається

Протест спалахнув у центрі Києва у вівторок, 14 січня,

За станом на 9:45 мітингувальники перекрили вулицю Грушевського і Шовковичну, також мітингують на Лютеранській. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Протестувальники ходять по пішохідному переходу і пропускають по кілька авто. Хтось навіть ліг на асфальт, щоб не допустити проїзду авто.

Учасники акції вимагають переглянути умови відкриття ринку землі.

Акції протесту, приурочені до відновлення пленарних засідань Верховної Ради після канікул. При цьому сьогодні на розгляд земельні законопроекти виноситься не будуть. Зазначимо, мітинги через ринку землі анонсовані з 14 по 17 січня.

Зазначимо, у зв'язку з мітингами правоохоронці зусиллі заходи безпеки в центрі столиці.

приступили До патрулювання працівники поліції, співробітники ДСНС, військовослужбовці Нацгвардії України, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу.

Організаторів і учасників заходів закликають дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським при виконанні ними службових обов'язків.

Нагадаємо, Верховна Рада під час засідання 13 листопада прийняла в першому читанні депутатський законопроект 2178-10, який буде вводити ринок землі в Україні. За відповідне рішення проголосували 240 депутатів. Ринок землі має запрацювати з 1 жовтня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що у Володимира Зеленського обговорюють важливі нюанси запуску ринку землі в Україні.

Каменем спотикання стало максимальну кількість землі, яку може бути продано в одні руки.

За інформацією інсайдерів, у команді Володимира Зеленського зараз обговорюють питання про зменшення максимальної кількості землі в одні руки.

«Наше джерело в Офісі Президента повідомляє, що максимальна кількість продажу землі в одні руки зменшать, це вже обговорюється, буде йти на компроміс. Зараз ця цифра доходить до 200 тисяч ГА максимально можна купити в «одні руки», - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Легітимний.

Також відомо, що цифру в 200 тисяч гектар намагаються лобіювати серйозні гравці на ринку.

Под Верховной Радой опять собрались противники рынка земли: чего они хотят Gepostet von Информатор Киев am Dienstag, 14. Januar 2020

Нагадаємо, бунт під Радою тільки початок, Київ чекає справжня струс: "як тільки Зеленський поїде...".

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