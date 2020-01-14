Протест спалахнув у центрі Києва у вівторок, 14 січня,
За станом на 9:45 мітингувальники перекрили вулицю Грушевського і Шовковичну, також мітингують на Лютеранській. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
Протестувальники ходять по пішохідному переходу і пропускають по кілька авто. Хтось навіть ліг на асфальт, щоб не допустити проїзду авто.
Учасники акції вимагають переглянути умови відкриття ринку землі.
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Акції протесту, приурочені до відновлення пленарних засідань Верховної Ради після канікул. При цьому сьогодні на розгляд земельні законопроекти виноситься не будуть. Зазначимо, мітинги через ринку землі анонсовані з 14 по 17 січня.
Зазначимо, у зв'язку з мітингами правоохоронці зусиллі заходи безпеки в центрі столиці.
приступили До патрулювання працівники поліції, співробітники ДСНС, військовослужбовці Нацгвардії України, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу.
Організаторів і учасників заходів закликають дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським при виконанні ними службових обов'язків.
Нагадаємо, Верховна Рада під час засідання 13 листопада прийняла в першому читанні депутатський законопроект 2178-10, який буде вводити ринок землі в Україні. За відповідне рішення проголосували 240 депутатів. Ринок землі має запрацювати з 1 жовтня 2020 року.
Раніше повідомлялося, що у Володимира Зеленського обговорюють важливі нюанси запуску ринку землі в Україні.
Каменем спотикання стало максимальну кількість землі, яку може бути продано в одні руки.
За інформацією інсайдерів, у команді Володимира Зеленського зараз обговорюють питання про зменшення максимальної кількості землі в одні руки.
«Наше джерело в Офісі Президента повідомляє, що максимальна кількість продажу землі в одні руки зменшать, це вже обговорюється, буде йти на компроміс. Зараз ця цифра доходить до 200 тисяч ГА максимально можна купити в «одні руки», - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Легітимний.
Також відомо, що цифру в 200 тисяч гектар намагаються лобіювати серйозні гравці на ринку.
Нагадаємо, бунт під Радою тільки початок, Київ чекає справжня струс: "як тільки Зеленський поїде...".
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