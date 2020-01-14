Протест вспыхнул в центре Киева во вторник, 14 января,

По состоянию на 9:45 митингующие перекрыли улицу Грушевского и Шелковичную, также митингуют на Лютеранской. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Протестующие ходят по пешеходному переходу и пропускают по несколько авто. Кто-то даже лег на асфальт, чтобы не допустить проезда авто.

Участники акции требуют пересмотреть условия открытия рынка земли.

Акции протеста приурочены к возобновлению пленарных заседаний Верховной Рады после каникул. При этом сегодня на рассмотрение земельные законопроекты выносится не будут. Отметим, митинги из-за рынка земли анонсированы с 14 по 17 января.

Отметим, в связи с митингами правоохранители усилии меры безопасности в центре столицы.

К патрулированию приступили работники полиции, сотрудники ГСЧС, военнослужащие Нацгвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Организаторов и участников мероприятий призывают соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, Верховная Рада во время заседания 13 ноября приняла в первом чтении депутатский законопроект 2178-10, который будет вводить рынок земли в Украине. За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов. Рынок земли должен заработать с 1 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что у Владимира Зеленского обсуждают важные нюансы запуска рынка земли в Украине.

Камнем преткновения стало максимальное количество земли, которое может быть продано в одни руки.

По информации инсайдеров, в команде Владимира Зеленского сейчас обсуждают вопрос об уменьшении максимального количества земли в одни руки.

«Наш источник в Офисе Президента сообщает, что максимальное количество продажи земли в одни руки уменьшат, это уже обсуждается, будет идти компромисс. Сейчас это цифра доходит до 200 тысяч ГА максимально можно купить в «одни руки», - говорится в сообщении Telegram-канала Легитимный.

Также известно, что цифру в 200 тысяч гектар пытаются лоббировать серьезные игроки на рынке.

Под Верховной Радой опять собрались противники рынка земли: чего они хотят Gepostet von Информатор Киев am Dienstag, 14. Januar 2020

Напомним, бунт под Радой только начало, Киев ждет настоящая встряска: "как только Зеленский уедет...".

Также Politeka писала о том, что толпа окружила Офис Президента, Зеленский скрылся в селе: эксклюзивные кадры.