З'явилися нові подробиці жахливого вбивства в Києві

Про це пише Інформатор.

Як відомо, трупи двох дівчат виявила жінка у своїй квартирі, яку вона здавала подобово.

Трагедія сталась у Подільському районі Києва. Відомо, що 31 грудня орендували квартиру хлопець з дівчиною, і вони повинні були її здати 4 січня.

Але коли господиня зайшла в квартиру, на балконі вона побачила два трупи, що лежать один на одному. Загиблими виявилися Маша Каминіна і Єва Лисенко, яких раніше оголосили в розшук.

Їх тіла були зв'язані і всі порізані гострим предметом. На вбитих нарахували десятки ножових поранень.

Поліцією, у свою чергу, за підозрою в подвійному вбивстві були оголошені в розшук Ксендзик Сергій Дмитрович 25.05.1985 року народження (раніше судимий) і Бершацька Єлизавета Василівна 28.08.2000 року народження.

За фактом загибелі двох дівчат відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Раніше ми повідомляли про гучне вбивство, до якого може бути причетний поліцейський. Відомо, що трагедія сталася в Каховці.

1 січня був убитий місцевий житель Володимир Чебукін. За інформацією слідства, 29-річний чоловік здійснив кілька пострілів з рушниці в Чебукіна, від отриманих вогнепальних поранень той помер.

Під час перестрілки був присутній на місці співробітник поліції, який став основним свідком резонансного вбивства. Цей факт розлютив місцевих жителів, які вирішили влаштувати справжній бунт під будівлею поліції.

"Будівлю райвідділу закидають піротехнікою і димовими шашками. На місці пожежники, які оперативно тушкують піротехніку і покришки. Вулиця під райвідділом перекрита силовиками", - інформували місцеві видання.

Також відомо, що справою зацікавилася ДБР. Відносно співробітника поліції було відкрито провадження за фактом можливого перевищення вартовим влади або службових повноважень .

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