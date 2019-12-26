У Києві у четвер, 26 грудня, очікується дощова погода, однак вже у п'ятницю, 27 грудня, в столиці буде сніг

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, 26 грудня температура повітря вдень становитиме +4...+6 градусів. Уночі буде така ж погода.

У п'ятницю, 27 грудня, очікується дощ з мокрим снігом. Температура повітря вдень і вночі +2...+4 градуси.

У суботу, 28 грудня, також буде сніг, температура вдень і вночі буде на рівні 0...-2 градуси.

При цьому про зміну погодних умов і попередили в "Київавтодорі", закликавши водіїв користуватися громадським транспортом.

У неділю, 29 грудня, в столиці як і раніше буде сніг, температура повітря знизиться вдень до -1...-3 градусів, вночі буде -3...-5 градусів.

У понеділок, 30 грудня, синоптики вже обіцяють сонячну погоду, температура повітря -1...-3 градуси, вдень -6...-8 градусів вночі.

Згідно з прогнозом, 31 грудня в Києві буде невеликий мінус, а 1 січня очікується +2, можливий мокрий сніг.

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Як очікують синоптики, наприклад, у Харкові, на відміну від багатьох інших міст України, температура увесь день буде триматися на нульовій позначці термометра, але до ночі може похолодати до -3. При цьому у другій половині дня прогнозують сніг або мокрий сніг.

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