Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагают через онлайн-платформу «Допомагай», которая объединяет частные объявления о временном размещении переселенцев, передает Politeka.

Сервис помогает быстро найти безопасное убежище для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Платформа аккумулирует предложения от собственников жилья как в Украине, так и за границей. Основная цель инициативы — обеспечить оперативный поиск вариантов проживания для нуждающихся в поддержке и стабильных условиях в новом регионе.

В столице один из доступных вариантов предполагает отдельную комнату в частном доме. Жителям гарантируют базовые бытовые удобства и возможность питания. Предложение ориентировано на аккуратных женщин или переселенок с детьми в возрасте от трех лет.

Среди условий отбора преимущество для женщин до 40 лет. В помещении предусмотрены кухня, ванная комната, санузел и водоснабжение, что обеспечивает комфортное проживание. В этом контексте бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области рассматривается как эффективный инструмент быстрой адаптации.

Еще один вариант расположен в селе Процев. Там предлагается проживание на закрытой территории с видеонаблюдением. В распоряжении жителей две комнаты, кухня, душ, стиральная машина и доступ к интернету.

Дополнительное размещение доступно в селе Боровая Фастовского района. Переселенцам предлагают частное здание с газовым отоплением, необходимой техникой и земельным участком. Рядом находится остановка общественного транспорта, что обеспечивает удобное сообщение с окрестными населенными пунктами.

Все предложения отличаются уровнем обустройства, однако их объединяет общая цель — предоставить людям временную крышу и необходимые условия для стабилизации ситуации. Актуальную информацию и контакты владельцев можно получить непосредственно через платформу «Допомагай».

