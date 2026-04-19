Безкоштовне житло для ВПО у Київській області пропонують через онлайн-платформу «Допомагай», яка об’єднує приватні оголошення про тимчасове розміщення переселенців, передає Politeka.

Сервіс допомагає швидко знайти безпечний прихисток для людей, які були змушені залишити свої домівки.

Платформа акумулює пропозиції від власників житла як в Україні, так і за кордоном. Основна мета ініціативи — забезпечити оперативний пошук варіантів проживання для тих, хто потребує підтримки та стабільних умов у новому регіоні.

У столиці один із доступних варіантів передбачає окрему кімнату в приватному будинку. Мешканцям гарантують базові побутові зручності та можливість харчування. Пропозиція орієнтована на охайних жінок або переселенок із дітьми віком від трьох років.

Серед умов відбору — перевага для жінок до 40 років. У помешканні передбачені кухня, ванна кімната, санвузол і водопостачання, що забезпечує комфортне проживання. У цьому контексті безкоштовне житло для ВПО у Київській області розглядається як ефективний інструмент швидкої адаптації.

Ще один варіант розташований у селі Проців. Там пропонують проживання на закритій території з відеоспостереженням. У розпорядженні мешканців — дві кімнати, кухня, душ, пральна машина та доступ до інтернету.

Додаткове розміщення доступне в селі Борова Фастівського району. Переселенцям пропонують приватний будинок із газовим опаленням, необхідною технікою та земельною ділянкою. Поруч знаходиться зупинка громадського транспорту, що забезпечує зручне сполучення з навколишніми населеними пунктами.

Усі пропозиції відрізняються рівнем облаштування, проте їх об’єднує спільна мета — надати людям тимчасовий дах і необхідні умови для життя до стабілізації ситуації. Актуальну інформацію та контакти власників можна отримати безпосередньо через платформу «Допомагай».

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.