Работа для пенсионеров в Киеве сохраняет спрос: столичные работодатели продолжают предлагать официальные вакансии с гибкими условиями и стабильными выплатами, сообщает Politeka.

На рынке труда столицы представлены разные направления занятости для людей постарше. Чаще всего это бухгалтерский учет, розничная торговля и логистические операции, позволяющие выбирать деятельность в соответствии с опытом и навыками.

В финансово-учетном секторе "АТМА, ООО" открыла позицию специалиста по первичной документации на складском объекте. В функции входят проработка накладных, участие в инвентаризации, внесение корректировок в систему учета и подготовка сопроводительных бумаг для водителей. Заработок составляет 30 000–32 000 гривен, предусмотрены обучающие программы и социальное обеспечение.

В сфере розничной торговли сеть "Фора" набирает персонал на должность продавца продуктов питания. Обязанности включают в себя консультации покупателей, контроль качества товаров, выкладку ассортимента и работу с кассовыми операциями. Оплата труда варьируется от 29500 до 38300 гривен после налоговых вычетов, предусмотрено официальное оформление и сменный график.

В логистическом направлении "Rozetka" предлагает вакансию водителя для доставки заказов автомобилями Mercedes Sprinter. Требования включают опыт управления от двух лет, знание правил дорожного движения и ответственное отношение к маршруту. Доходы составляют 38 000–50 000 гривен, дополнительно предусмотрены отпуска, больничные и премиальные начисления.

В целом работа для пенсионеров в Киеве охватывает широкий спектр возможностей, что позволяет оставаться экономически активными и выбирать комфортный формат занятости в зависимости от физических возможностей и профессионального опыта.

