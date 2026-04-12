В связи с плановыми работами вводятся графики отключения света в Киевской области на неделю с 13 по 19 апреля.

Графики отключения света в Киевской области на неделю с 13 по 19 апреля вводятся из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных "Киевских региональных электросетей".

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях электричества будут проводить профилактические работы в пределах региона. В этой связи вводят графики отключения света в Киевской области на неделю с 13 по 19 апреля.

13.04.2026 года с 08:30–20:00 с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах села Гайшын. Поэтому будут выключать электричество на улицах:

Вышнева — № 3, 5

Гайова — № 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 64а, 66, 68, 72, 74, 76, 78

Завирська — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Набережна

Переясливська — № 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31А, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 55/1, 57, 59

Покровська — № 1-а

Польова

Садова — № 5, 7

Стаднийчука Ивана — № 30

14.04.2026 с 08:00–20:00 часы будут проводить плановые работы в рамках Дмитровский сельский совет. Ограничения касаются следующих населенных пунктов:

с. Капытанивка улицы:

Лисна — 10, 100, 2, 2А, 3, 4

Радянська — 17

Соборна — 1, 10, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 2Б, 3, 5А, 6В, 6КВ1, 6КВ2, 7, 9

Соснова

СТ «Беризка-2» — дилянка 147

с. Мыла улицы:

40-риччя Перемогы — 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 1А/1, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 4Б, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

Дыпломатычна — 1, 10, 12, 13, 13В, 13Г, 13Д, 14, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 17, 3, 4А, 5, 7, 8

Дмытривська — 0103, 1, 10, 12, 14, 2, 8

Днипровська — 11, 13, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9

Дослидна — 10, 12, 12А, 12-Б, 12В, 6, 8

Европейська — 0025, 1, 11, 13, 14, 26, 28-А, 28-Б, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 3-В, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 4-A, 50, 54, 55, 56, 56А, 57, 59, 6, 60, 62, 66, 7, 70, 72, 74, 8, 9

Едности — 41

Жытомырська — 10, 10А, 16, 2, 6, 8

Затышна — 10, 14, 16, 18, 20, 24, 8

Кыивська — 3

Наукова — 15, 15-А, 4, 7, 9

Оксамытова — 14, 2, 6, 8

Патриотычна — 11, 2, 3, 4, 6, 8

Підлисна — 0030, 1, 10, 12, 19, 2, 2/8, 20, 22, 3, 5, 5А, 7, 8

Промижна — 1, 15/4, 1А, 2, 4, 6

Проризна — 0162, 1, 10, 10В, 15, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 26А, 36, 4, 5, 6, 6А, 8, 9

Садова — 0024, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 15В, 16, 16А, 16Б, 16В, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9

Свободы — 1, 2, 3

Спортывна — 10, 14, 16, 32, 4, 4А, 50, 54

Столычна — 5117, 1/1, 1/А, 10, 100, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 1А, 1Б, 2, 20, 23/А, 23/Б, 23Б, 23-Ж, 23К/1, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 2А, 2Г, 2-Д, 2-Л, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А/1, 40-В, 40-Г, 41, 43, 44, 44/А, 44-В, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 4-А, 4-Б, 5, 50, 51, 52, 53/1, 53А, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 6, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 67, 69, 69А, 6А, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 79А, 79Б, 7А, 8, 81, 83, 83А, 85, 87, 89, 8А, 9

Тополева — 2, 6

Транспортна — 5540, 15, 17, 27

Шевченка — 0029, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 3, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 8-А, 9

Дмытривка улицы:

40-риччя Перемогы — 14, 16

Бузкова — 2, 4, 7

Гагарина — 13

Жовтнева — 26

Кыивська — 1, 101, 11, 13, 15, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 32А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43А, 43Б, 43В, 44, 46, 46А, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61/1, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 80, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 91, 93, 95, 97, 97А, 99, 9А

Козацька — 1

Лисна — 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38А, 39, 3А, 4, 40, 40А, 40Б, 41, 42А, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 8, 80, 82, 86, 88, 9, 90, 94, 96, 9А

Молодижна — 1, 36

Олимпийська — 1, 10, 12, 16, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 26, 28А/К.Н.:0017, 30, 32, 38, 4, 4А, 5, 5А

Польова — 3, 32, 38, 5

Травнева — 2, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 2А, 32, 6, 7, 8, 8А

Шляхова — 5.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: какие суммы теперь придется платить жителям.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие суммы получат жители.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: кто может надеяться на эту поддержку.