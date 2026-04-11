Графики отключения света в Киевской области на 12 апреля намечены в отдельных населенных пунктах.

Графики отключения света в Киевской области на 12 апреля, в воскресенье, охватят десятки адресов из-за важных работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

Графики отключения света в Киевской области на 12 апреля запланированы в отдельных населенных пунктах из-за плановых работ в электросетях региона. Выключать электричество с 8 до 19 часов в селе Затышне по следующим адресам:

Весняна — № 13

Г. Бидненко — № 7; 28

Квитнева — № 3; 36; 50

Лыпнева — № 4; 5

Молодижна — № 1; 3; 4; 5; 7; 7А; 15; 16; 17; 21; 25; 31; 32; 34

Н.Тютюна — № 1–32; 39; 43

Нова — № 4; 6А; 10; 14; 16; 18; 20; 32

О.Берднык — № 15; 17; 31

Паркова — № 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 23; 25; 27

Пасична — № 1–16 (включно з 13-А)

Польова — № 1; 2; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 35

Садова — № 1–32; 37; 57

Свитла

Спыса Г. — № 2

Травнева — № 8; 14; 15; 17; 25; 36

Центральна — № 7; 9; 11; 11А; 13; 20; 30

Шевченка — № 15; 17; 27

С 8 до 19 часов будут выключать электричество в селе Ревне. Обесточат дома по следующим адресам:

Брыгадна — № 8

Выноградна — № 1; 1А; 2А; 3; 6; 8; 10; 10-А; 11; 12; 14; 15; 21

Садова — № 1; 4; 5; 8; 10

Солидарности — № 10

Яблунева — № 6; 14

Ограничения будут действовать в селе Мартусивка с 8 до 19 часов. Обесточат дома, расположенные и следующих улицах:

Борыспильська — № 1; 2; 4; 5; 6; 7-Б; 8; 9; 9-Б; 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 15Б; 16; 16А; 16-Б; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 50А

Выноградна — № 1; 4; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 15; 20

Вышнева — № 1; 4; 7; 8

Дачна — № 3; 5; 8; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 30; 31; 1637

Дружбы — № 3А; 3Б; 4; 7; 8; 9; 12; 25; 26; 33; 34; 35; 35А; 37; 40; 45; 1-Г; 1Ж; 1-Л; 2А

Заводська — № 1; 1В; 2; 3; 4; 5; 5/2; 6; 7; 7А; 8; 8А; 8Б; 11А; 12; 15; 17; 17Б; 50

Калынова — № 6; 8; 9; 10; 15; 17

Каштанова — № 1; 4А; 4Б; 8А; 13; 15; 16; 18; 19; 97ДІЛ.; ТП-994/Л-2 оп. 5

Козацька — № 1; 3; 5; 7-А; 7В; 7-Г; 8; 12; 13; 14; 17А; 19; ОП_10

Леси Украинкы — № :0244; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12

Моисєєва — № 65

Мойсеева — № 28-А; 39; 41-А; 49; 60; 60-Б; 69А

Молодижна — № 1; 1/1; 1А; 1Б; 1Г; 2; 2А; 2Б; 3; 3-Б; 4; 5; 5А; 5-В; 6; 7; 8; 10

Нова — № 1

Перемогы — № 3; 5; 9; 13; 15; 17

Поле

Польова — № :0252; 6; 10

Промыслова — № 1–64; 68; 69; 71; 73 (та інші згідно переліку)

Садова — № 15; 16

Сонячна — № 12; 22; 29

Травнева — № 1; 1А; 3; 6; 6-А; 7; 11; 12; 14; 16; 16Б; 81

Украинська — № 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 8/1; 9; 10; 10А; 10Б; 11; 12; 13; 14А; 14Б; 16; 17; 18

Франка — № 1А; 9; 10; 13; 17

Чубынського — № 1; 1-Д; 2; 2-Б; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12-А; 20; 24; 24А; 26; 27; 28; 30; 34; 70

Шевченка — № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 8Б; 8Г; 8Д; 9; 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 30; 31; 31-А; 34; 34А; 36; 38; 40; ПРОВ.31

Шырока — № 1; 1/1; 2; 2А; 3; 4; 5; 6; 6A; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 23; 24; 25; 25А; 27; 27А

Шкильна — № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 20А; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 34

Яблунева — № 29.

