С этого месяца доплаты для пенсионеров в Киевской области начали получать лица, нуждающиеся в постоянном уходе и дополнительной социальной защите, сообщает Politeka.

Размер надбавки повышен до 1038 гривен из-за увеличения прожиточного минимума для нетрудоспособных, который теперь составляет 2595 гривен. Это более чем на 90 гривен больше, чем раньше.

Право на получение средств имеют пенсионеры, у которых нет трудоспособных родственников, не пользуются другими социальными программами и нет официально установленной инвалидности.

Для оформления выплат необходимо пройти врачебно-консультативную комиссию. После обследования заявитель получает заключение и представляет пакет документов в Пенсионный фонд. Среди обязательных бумаг – паспорт, идентификационный код, медицинское подтверждение потребности в уходе и справки об отсутствии других начислений.

Специалисты отмечают, что доплаты для пенсионеров в Киевской области помогают частично возмещать расходы на повседневные нужды и обеспечивают дополнительную социальную защиту.

В ведомстве советуют уточнять график работы комиссий и подавать документы без задержек во избежание препятствий с начислением выплат. Также следует следить за изменениями законодательства, поскольку условия получения пособия могут корректироваться в зависимости от экономической ситуации.

Своевременное оформление позволяет избежать очередей и гарантирует стабильное поступление финансовой поддержки для нуждающихся. Подробная информация и контакты для подачи документов доступны на сайте Пенсионного фонда и в территориальных отделениях Киевской области.

Источник

Последние новости Украины:

