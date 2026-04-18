З цього місяця доплати для пенсіонерів у Київській області почали отримувати особи, які потребують постійного догляду та додаткового соціального захисту, повідомляє Politeka.

Розмір надбавки підвищено до 1038 гривень через збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних, який тепер складає 2595 гривень. Це на понад 90 гривень більше, ніж раніше.

Право на отримання коштів мають пенсіонери, які не мають працездатних родичів, не користуються іншими соціальними програмами і не мають офіційно встановленої інвалідності.

Для оформлення виплат необхідно пройти лікарсько-консультативну комісію. Після обстеження заявник отримує висновок і подає пакет документів до Пенсійного фонду. Серед обов’язкових паперів — паспорт, ідентифікаційний код, медичне підтвердження потреби у догляді та довідки про відсутність інших нарахувань.

Фахівці наголошують, що доплати для пенсіонерів у Київській області допомагають частково покривати витрати на повсякденні потреби та забезпечують додатковий соціальний захист.

У відомстві радять уточнювати графік роботи комісій і подавати документи без затримок, щоб уникнути перешкод із нарахуванням виплат. Також варто стежити за змінами законодавства, оскільки умови отримання допомоги можуть коригуватися залежно від економічної ситуації.

Своєчасне оформлення дозволяє уникнути черг та гарантує стабільне надходження фінансової підтримки для тих, хто її потребує. Детальні відомості та контакти для подачі документів доступні на сайті Пенсійного фонду та у територіальних відділеннях Київської області.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: як скориговано нові ціни.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто отримає додаткові виплати в лютому.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Києві: на яких маршрутах зросли ціни.