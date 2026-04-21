Новий графік руху поїздів у Київській області запроваджують через проведення планових ремонтних робіт на залізниці.

Новий графік руху поїздів у Київській області діятиме наприкінці квітня та у деякі дні травня у зв’язку з оновленням розкладу приміських складів, повідомляє Politeka.

Як пояснили у пресслужбі "Укрзалізниці", коригування пов’язані з проведенням технічних робіт, що вплинули на час відправлення та прибуття окремих рейсів.

Новий графік руху поїздів у Київській області торкнувся передусім напрямків Фастівської та Миронівської електричок, які користуються попитом серед пасажирів.

Зокрема, у період з 20 до 30 квітня, а також з 1 до 21 травня змінено розклад №6026 Фастів-1 – Київ-Пасажирський.

Тепер він відправляється о 17:03 і прибуває о 18:49 замість попереднього часу 17:19 та 18:55.

Також оновлено розклад для №6312 Жмеринка-Пасажирська – Козятин-1, який курсує з відправленням о 17:22 та прибуттям о 20:04 замість 17:05 та 19:42.

Окремі зміни передбачені лише на конкретні дати. 25 квітня №6022 ім. Т.Г. Шевченка – Черкаси вирушатиме о 05:25 і прибуватиме о 06:33, тоді як раніше час складав 05:34 та 06:42.

У цей же день, №6641 Цвіткове – Миронівка курсуватиме за новим розкладом з відправленням о 05:55 і прибуттям о 07:51 замість 05:44 та 07:25.

Наступного дня, 26 квітня, для цього ж №6641 також встановлено новий графік руху поїздів у Київській області. Відправлення заплановане на 05:30, а прибуття на 07:17.

Крім того, у зв’язку з роботами на коліях частина рейсів курсуватиме за скороченими маршрутами. Зокрема, 25 квітня №6503 Знам’янка – ім. Т.Г. Шевченка тимчасово не доїжджатиме до Миронівки.

У період з 28 до 30 квітня цей самий склад курсуватиме лише до станції Цвіткове. Тож пасажирів просять уважно перевіряти актуальний розклад перед поїздками.

