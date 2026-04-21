Новый график движения поездов в Киевской области вводится через проведение плановых ремонтных работ на железной дороге.

Новый график движения поездов в Киевской области будет действовать в конце апреля и некоторые дни мая в связи с обновлением расписания пригородных составов, сообщает Politeka.

Как пояснили в пресс-службе "Укрзализныци", корректировки связаны с проведением технических работ, повлиявших на время отправления и прибытия отдельных рейсов.

Новый график движения поездов в Киевской области затронул прежде всего направления Фастовской и Мироновской электричек, которые пользуются спросом среди пассажиров.

В частности, в период с 20 по 30 апреля, а также с 1 по 21 мая изменено расписание №6026 Фастов-1 – Киев-Пассажирский.

Теперь он отправляется в 17:03 и прибывает в 18:49 вместо предыдущего 17:19 и 18:55.

Также обновлено расписание №6312 Жмеринка-Пассажирская – Казатин-1, который курсирует с отправлением в 17:22 и прибытием в 20:04 вместо 17:05 и 19:42.

Отдельные изменения предусмотрены только на конкретные даты. 25 апреля №6022 им. Т.Г. Шевченко – Черкассы будет отправляться в 05:25 и прибывать в 06:33, тогда как раньше время составляло 05:34 и 06:42.

В этот же день, №6641 Цветково – Мироновка будет курсировать по новому расписанию с отправлением в 05:55 и прибытием в 07:51 вместо 05:44 и 07:25.

На следующий день, 26 апреля, для этого №6641 также установлен новый график движения поездов в Киевской области. Отправление запланировано на 05:30, а прибытие на 07:17.

Кроме того, в связи с работами на путях часть рейсов будет курсировать по сокращенным маршрутам. В частности, 25 апреля №6503 Знаменка – им. Т.Г. Шевченко временно не будет доезжать до Мироновки.

В период с 28 по 30 апреля этот же состав будет курсировать только до станции Цветково. Так что пассажиров просят внимательно проверять актуальное расписание перед поездками.

