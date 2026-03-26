Журналістка Катерина Котенкова розповіла, як отримати кешбек за пальне, як можна витратити ці кошти і чому ще не всі отримають повернення.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Це державна програма. Суть проста: ви купуєте пальне і частину грошей вам повертають назад. Це так само, як і звичайний кешбек на ті ж продукти. Отож, скільки саме будуть повертати? Дивіться, приблизно 5-15% або 2-11 грн з літра. І головне – це не бонуси і не бали, а реальні гроші. Хто вже отримує? Якщо у вас є картка «ПриватБанк», підключена програма «Нацкешбек» і ви платите за пальне карткою, то у вас уже може нараховуватись кешбек автоматично», – пояснює Катерина Котенкова.

Обов’язково, підкреслює вона, потрібно у «Приват24» створити картку «Нацкешбек» і підключити її в «Дії», інакше кешбек нараховуватися не буде. І платити на АЗС, додає журналістка, потрібно саме карткою «Нацкешбек», тоді все буде працювати автоматично.

Також важливо зауважити, підкреслює вона, що цей кешбек не можна просто зняти, як зі звичайної картки, але гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, на покупку продуктів, ліків, книг, послуги у пошті, на благодійність, тобто йдеться про економію на щоденних витратах, але тільки якщо товари українського виробництва.

«До чого все це призведе? Дивіться, держава цією програмою фактично стимулює купувати українське, користуватись безготівковими платіжками, тобто банки отримують більше клієнтів, люди – часткову компенсацію. Але це також означає більше контролю за платежами, більше цифрового обліку витрат тощо», – підсумовує Катерина Котенкова.

Як повідомляла Politeka, Томенко пояснив, що розпочавши війну проти Ірану, Трамп зробив подарунок путіну.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман пояснив, чи запрацює росія на нафті через відміну санкцій: «Це складна формула».