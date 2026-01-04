Мешканців Київської області попередили про нові локальні графіки відключення світла на 5 січня 2026 року.

Енергетики попереджають про додаткові графіки відключення світла в деяких населених пунктах Київської області на понеділок, 5 січня 2026 року, пише Politeka.

За даними ДТЕК, 5 січня, локальні графіки відключення світла, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах, будуть застосовувати зокрема в місті Переяслав Київської області.

Обмеження електропостачання там діятимуть із 8:30 до 16:30 для низки будинків по вулицях Івана Айвазовського, Будівельників, В’юнищанська, Михайла Грушевського, Павла Житецького, Либідська, Василя Лукашевича, Пєсклова, Петра Самутіна, Свободи, Шолом-Алейхема, Гайдамацька, Зустрічна, Краєвидна, Крайня, Магістральна, Новокиївське Шосе, Східна, повідомляє Politeka.

Також знеструмлення на понеділок плануються в межах Обухівської міської територіальної громади:

з 8:30 до 14:30 – Семенівка (по вулиці Андрія Малишка);

з 9:30 до 15:30 – Перегонівка (Механізаторів, Гержана);

з 11:00 до 17:00 – Слобідка (Шевченка, Садова, Панська Гора).

А в Бучанській громаді Київської області графіки відключення світла 5 січня 2026 року діятимуть до 12 годин поспіль, із 8:00 до 20:00, але лише в деяких будинках:

Блиставиця, вул. Вишнева, 6;

Буча, вул. Революції Гідності, 4-з, Тарасівська, 23А, Тячівська, 8Е.

