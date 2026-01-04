Спеціалісти ДТЕК почали оголошувати графіки відключення світла для Київської області на наступний тиждень – із 5 по 11 січня 2026 року.

На додаток до стабілізаційних знеструмлень у Київській області з 5 по 11 січня 2026 року діятимуть також локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

У межах Обухівської міської територіальної громади в Київській області, за даними ДТЕК, у понеділок, 5 січня, графіки відключення світла будуть діяти в таких населених пунктах:

Семенівка (по вулиці Андрія Малишка) – з 8:30 до 14:30;

Перегонівка (Гержана, Механізаторів) – з 9:30 до 15:30;

Слобідка (Садова, Панська Гора, Шевченка) – з 11:00 до 17:00.

У місті Переяслав обмеження електропостачання в понеділок застосовуватимуть з 8:30 до 16:30 для деяких будинків по вулицях Айвазовського, Будівельників, В’юнищанська, Грушевського, Житецького, Котляревського, Либідська, Лукашевича, Пєсклова, Самутіна, Свободи, Шолом-Алейхема, Гайдамацька, Зустрічна, Краєвидна, Крайня, Магістральна, Новокиївське Шосе, Східна, пише Politeka.

На вівторок, 6 січня, графіки відключення світла в Київській області плануються в межах Дмитрівської сільської територіальної громади. з 9:00 до 15:00 без електроенергії залишаться мешканці сіл Дмитрівка (за адресами вул. Молодіжна, 12-14) та Мила (вул. Столична, 2Г).

Крім того, у вівторок знову відбудуться знеструмлення в місті Переяслав – із 9 до 17 години для деяких будинків по вулицях Оболонна та Професійна.

Про інші знеструмлення в регіоні на період із 5 по 11 число ДТЕК оголосить пізніше.

