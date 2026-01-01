Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області ухвалила Ставищенська селищна рада, повідомляє Politeka.

Варто зауважити, що нові розцінки набувають чинності з 1 січня 2026 року й стосуються централізованого водопостачання та водовідведення.

За даними місцевої ради, коригування базується на фінансових розрахунках Ставищенського ЖКП. Підприємство врахувало зростання вартості електроенергії, матеріалів і витрат на оплату праці, щоб забезпечити стабільне функціонування мереж та підтримати якість обслуговування населення.

Встановлені тарифи для споживачів: централізоване водопостачання — 30,54 грн за кубометр без ПДВ (36,65 грн із податком), водовідведення — 36,21 грн без ПДВ (43,45 грн із ПДВ). Комунальне підприємство зобов’язане заздалегідь інформувати жителів, публікувати дані на офіційному сайті ради та забезпечити прозорість інформації. Контроль покладено на заступника селищного голови.

У Ставищенському ЖКП підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам і дозволяє підтримувати безперебійну роботу водогонів та каналізаційних систем протягом року, гарантувати належну якість обслуговування для всіх мешканців громади.

Місцева влада закликає громадян стежити за оновленою інформацією на офіційних ресурсах та своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості і забезпечити стабільне постачання води й водовідведення.

Жителям радять планувати сімейний бюджет завчасно, щоб зміни у платіжках не стали неприємним сюрпризом.

