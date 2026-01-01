Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области соответствует реальным затратам.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области принял Ставищенский поселковый совет, сообщает Politeka.

Следует отметить, что новые расценки вступают в силу с 1 января 2026 и касаются централизованного водоснабжения и водоотведения.

По данным местного совета, корректировка базируется на финансовых расчетах Ставищенского ЖКУ. Предприятие учло рост стоимости электроэнергии, материалов и затрат на оплату труда, чтобы обеспечить стабильное функционирование сетей и поддержать качество обслуживания населения.

Установлены тарифы для потребителей: централизованное водоснабжение – 30,54 грн за кубометр без НДС (36,65 грн с налогом), водоотвод – 36,21 грн без НДС (43,45 грн с НДС). Коммунальное предприятие обязано заранее информировать жителей, публиковать данные на официальном сайте совета и обеспечить прозрачность информации. Контроль возложен на заместителя поселкового головы.

В Ставищенском ЖКУ подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отвечает реальным затратам и позволяет поддерживать бесперебойную работу водопроводов и канализационных систем в течение года, гарантировать надлежащее качество обслуживания для всех жителей общины.

Местные власти призывают граждан следить за обновленной информацией на официальных ресурсах и своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и обеспечить стабильные поставки воды и водоотведения.

Жителям советуют планировать семейный бюджет раньше времени, чтобы изменения в платежках не стали неприятным сюрпризом.

