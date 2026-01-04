Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам і дозволяє підтримувати безперебійну роботу водогонів.

Ставищенська селищна рада ухвалила підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет Ставищенської селищної ради затвердив підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області, повідомляє Politeka. Нові розцінки набули чинності з 1 січня 2026 року й стосуються централізованого водопостачання та водовідведення.

За даними місцевої ради, коригування базується на фінансових розрахунках Ставищенського ЖКП. Підприємство врахувало збільшення вартості електроенергії, матеріалів і витрат на оплату праці, щоб забезпечити стабільне функціонування мереж і підтримати якість обслуговування населення.

Встановлені тарифи для споживачів: централізоване водопостачання — 30,54 грн за кубометр без ПДВ (36,65 грн із податком), водовідведення — 36,21 грн без ПДВ (43,45 грн із ПДВ). Комунальне підприємство має заздалегідь інформувати мешканців, публікувати дані на офіційному сайті ради та забезпечити прозорість інформації. Контроль покладено на заступника селищного голови.

У Ставищенському ЖКП зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам і дозволяє підтримувати безперебійну роботу водогонів та каналізаційних систем протягом року, гарантуючи належну якість обслуговування для всіх жителів громади.

Місцева влада закликає громадян уважно стежити за оновленою інформацією на офіційних ресурсах та своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості й забезпечити стабільне постачання води й водовідведення.

Жителям радять планувати сімейний бюджет завчасно, щоб неприємні сюрпризи у платіжках не стали несподіванкою.

