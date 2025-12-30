Новий графік руху поїздів у Києві передбачає тимчасові зміни, коли частина звичних рейсів Kyiv City Express не курсуватиме через святкові дні.

Новий графік руху поїздів у Києві буде працювати 1 та 2 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі Kyiv City Express, впродовж цих днів електрички міста працюватимуть у режимі вихідного дня з інтервалом приблизно в одну годину, що є стандартом для святкових днів.

Новий графік руху поїздів у Києві передбачає, що через зменшення пасажиропотоку скасують додаткові рейси, які зазвичай курсують у ранкові та вечірні години пік.

Це стосується маршрутів через станції Почайна і Вокзальна, де не курсуватимуть певні ранкові та вечірні електропоїзди, які зазвичай забезпечують пікове перевезення пасажирів.

Пасажири повинні заздалегідь планувати поїздки і враховувати ці зміни під час пересування містом. Новий графік руху поїздів у Києві дозволяє оптимально організувати пересування столицею навіть у святкові дні та уникнути непотрібних очікувань на платформах.

Команда Kyiv City Express наголошує на важливості перевірки розкладу перед поїздкою, адже це може допомогти пасажирам ефективно спланувати свій час і скористатися послугами електрички без затримок.

У повідомленні йдеться, що вечері 31 грудня 2025 року актуальний новорічний розклад буде оприлюднено на офіційному сайті Kyiv City Express, щоб пасажири могли заздалегідь ознайомитися з усіма змінами.

Врахування цих оновлень дозволяє безпечно і комфортно користуватися столичною електричкою в перші дні нового року. Завдяки запровадженому святковому розкладу Kyiv City Express гарантує регулярне сполучення між ключовими станціями.

