Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає фактичним витратам підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області затвердили у селищі Ставище, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет місцевої ради, і воно стосується вартості централізованого водопостачання та водовідведення. Нові тарифи набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

У селищній раді пояснили, що зміни базуються на фінансових розрахунках Ставищенського ЖКП. Підприємство врахувало подорожчання електроенергії, матеріально-технічних ресурсів та збільшення витрат на оплату праці. Мета оновлення — забезпечити стабільну роботу систем і підтримати належний рівень обслуговування мешканців.

Згідно з ухваленим документом, для споживачів встановлено такі тарифи:

централізоване водопостачання — 30,54 грн за кубометр без ПДВ, 36,65 грн з податком;

водовідведення — 36,21 грн без ПДВ, 43,45 грн із ПДВ.

Комунальному підприємству доручили завчасно повідомити жителів про зміни, опублікувати оновлені дані на офіційному сайті ради та забезпечити прозорість інформації. Контроль за виконанням рішення поклали на заступника селищного голови.

У Ставищенському ЖКП підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає фактичним витратам підприємства. Воно дозволить підтримувати безперебійну роботу водогонів і каналізаційних мереж протягом усього року, а також гарантувати належну якість послуг для всіх мешканців громади.

Місцева влада радить громадянам стежити за оновленою інформацією на офіційних ресурсах та своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути накопичення заборгованості та забезпечити стабільне постачання води й водовідведення.

