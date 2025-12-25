Грошова допомога для ВПО в Київській області є важливою підтримкою для українців, однак у частини отримувачів виплати можуть припинитися.

Грошова допомога для ВПО в Київській області у вигляді щомісячних виплат на проживання надається державою через органи Пенсійного фонду України, повідомляє Politeka.

Йдеться про грошову допомогу для ВПО в Київській області, яка покликана підтримати найбільш вразливі категорії громадян в покритті базових потреб після вимушеного переїзду.

Розмір цієї виплати становить 3 000 грн для дітей та осіб з інвалідністю і 2 000 грн для всіх інших категорій отримувачів, які мають статус внутрішньо переміщеної особи. Грошова допомога для ВПО в Київській області призначається на 6 місяців.

Після завершення цього періоду, держава може автоматично подовжити виплати, однак таке рішення ухвалюється не завжди. Саме на цьому етапі у багатьох переселенців і виникають проблеми, коли кошти раптово перестають надходити без попередження.

У Пенсійному фонді пояснили, що автоматичне продовження не є гарантованим для всіх. Саме тому дана соцпідтримка потребує уважного контролю з боку самих переселенців.

Фахівці радять не чекати моменту, коли кошти перестануть надходити, а заздалегідь з’ясовувати, чи продовжено соцдопомогу на наступний період.

Якщо, наприклад, остання виплата була у грудні, звернутися до Пенсійного фонду варто ще у цьому ж місяці, щоб уточнити статус і, за потреби, встигнути подати нову заяву.

Для отримання актуальної інформації громадянам радять звертатися до контакт центру Пенсійного фонду за телефонами 0 800 503 753, (044) 281-08-70 або (044) 281-08-71.

