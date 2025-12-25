Робота для пенсіонерів у Київській області пропонується у різних сферах, від торгівлі та пакувальних виробництв до дорожнього будівництва.

Робота для пенсіонерів у Київській області дозволяє старшим людям залишатися активними та отримувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Ми знайшли найактуальніші варіанти роботи для пенсіонерів у Київській обаості на платформі work.ua.

Одним із прикладів є позиція касира у торговельній мережі NOVUS на Дарницькій площі. Працівники на цій посаді виконують обслуговування покупців на касі та викладку товару у прикасовій зоні.

Роботодавець пропонує стабільну заробітну плату від 23 100 до 25 400 грн, офіційне працевлаштування, допомогу з житлом для іногородніх, безкоштовне харчування та навчання, а також можливість кар’єрного зростання.

Ще одна пропозиція роботи для пенсіонерів у Київській області - вакансія поклейщика паперових пакетів у ТОВ "Паперовий Змій-ОПТ". Працівники виконують поклейку пакетів вручну, сортують продукцію, контролюють її якість і упаковують у коробки.

Компанія обіцяє зарплату від 20 000 до 30 000 гривень, залежно від швидкості та якості виконання завдань. Це зайнятість на повний день.

Також актуальною є посада асфальтобетонника, що передбачає виконання завдань під час улаштування та ремонту дорожнього покриття з асфальтобетону та сумішей з чорних в’яжучих матеріалів.

Працівники повинні знати основні види асфальтобетонного покриття, прийоми обрубки та зарівнювання, а також взаємодію з мастиками, емульсіями та інертними заповнювачами.

Вакансія передбачає п’ятиденний тиждень, обов’язковий медогляд, забезпечення спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту, а також можливе залучення у вихідні дні. Заробітна плата на цій посаді складає від 25 000 до 27 000.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Києві: на якій посаді обіцяють від 30 тисяч.