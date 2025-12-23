Дефіцит хліба у Київській області вже став реальною загрозою для виробників і споживачів окремих хлібобулочних виробів.

Дефіцит хліба у Київській області пояснюється недостатньою посівною жита в Україні, повідомляє Politeka.

Директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський повідомив, що країна змушена буде збільшити імпорт жита і житнього борошна у п’ять разів - до 15–16 тисяч тонн у сезоні 2025/2026 року.

Торік цей показник становив лише 3 000 тонн. Причиною нестачі є небажання аграріїв активно сіяти жито, оскільки його врожайність на третину нижча, ніж у пшениці, і культура не є популярною на експорт.

За словами Рибчинського, збільшення виробництва жита на 5% порівняно з минулим роком не здатне вирішити проблему дефіциту хліба в Київській області, а осіння посівна його не компенсує.

Галузеві асоціації "Борошномели України" та "Всеукраїнська асоціація пекарів" ще влітку 2025 року повідомляли про нестачу зерна і житнього борошна в Україні протягом кількох сезонів поспіль.

Виробники змушені були раніше закуповувати сировину з Білорусі, але сьогодні українські аграрії не можуть конкурувати з імпортом, через що ризик дефіциту хліба в Київській області тільки посилюється.

Експерт також зазначив, що ціни на зерно зросли майже вдвічі: якщо 2024 року тонна коштувала 6-7 000 гривень, то станом на травень 2025 року - 12-14 000.

Вартість українського житнього борошна сягнула 18 000 за тонну, тоді як імпортне - близько 20 000. Через це багато пекарень вже повідомляють, що можуть скоротити випікання житніх виробів або повністю його припинити.

Ситуація потребує оперативних рішень, аби підтримати внутрішній ринок і забезпечити населення доступним продуктом.

