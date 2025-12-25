Безкоштовне житло для ВПО у Київській області допомагає людям стабілізувати життя після вимушеного переїзду.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надається переселенцям у форматі тимчасового розміщення, повідомляє Politeka.

Кожна родина або окрема особа може отримати помешкання на строк до одного року з можливістю продовження у разі відсутності власного житла.

Мінімальна площа для проживання визначена на рівні шести квадратних метрів на людину. Вибір кандидатів відбувається за бальною системою оцінки потреб, що враховує соціальні та життєві обставини.

Першочергове право на отримання житла мають багатодітні сім’ї, родини з дітьми, вагітні, особи з інвалідністю та пенсіонери, чиї будинки або квартири стали непридатними через бойові дії.

Програма гарантує безпечні приміщення, можливість самостійного приготування їжі та базові умови для комфортного побуту. Окремо передбачена допомога у веденні господарства та соціальна підтримка.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області допомагає людям стабілізувати життя після вимушеного переїзду. Для участі необхідно стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, органі місцевого самоврядування або районній адміністрації. Після подання документів формується облікова справа з унікальним номером, за яким контролюють розподіл доступних помешкань.

