Грошова допомога для ВПО в Київській області може не надійти вчасно з різних причин, тому громадянам важливо знати, як діяти в таких ситуаціях.

Грошова допомога для ВПО в Київській області у низці випадків не надходила отримувачам восени 2025 року навіть за відсутності підстав для її скасування, повідомляє Politeka.

Йдеться про щомісячні соцвиплати на проживання, які держава надає для підтримки найбільш вразливих категорій населення.

Як пояснюють фахівці, грошова допомога для ВПО у Київській області призначається відповідно до чинного порядку і виплачується органами Пенсійного фонду України.

Розмір виплат становить 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю і 2000 грн для інших категорій переселенців. Грошова допомога для ВПО в Київській області призначається строком на шість місяців з місяця звернення, незалежно від конкретної дати подання заяви.

Після завершення цього періоду соцвиплати можуть бути продовжені автоматично або ж припинені без попереднього повідомлення отримувача.

Зазвичай соцпідтримка автоматично продовжується для окремих категорій переселенців. Йдеться про осіб пенсійного віку з невисоким розміром пенсії.

До списку також входять люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з інвалідністю, з тяжкими захворюваннями, а також сироти та особи з їх числа віком до 23 років разом із законними представниками.

Для інших отримувачів автоматичне продовження не гарантоване і залежить від рішень, які ухвалюються в межах наявного фінансування та перевірок.

Тож якщо остання виплата, наприклад, була у грудні, звертатися до Пенсійного фонду варто вже в цьому ж місяці, не чекаючи січня.

