Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області розпочала надаватися в межах соціальної програми підтримки літніх громадян, повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає безкоштовне гаряче харчування та допомогу в побуті для людей поважного віку, які опинилися у складних життєвих умовах та потребують регулярної підтримки.

У місті Фастів відкрилася соціальна їдальня Благодійного фонду Святого Мартіна. Заклад приймає самотніх пенсіонерів, бездомних та осіб у скрутному становищі незалежно від місця реєстрації або соціального статусу. Обіди видають шість днів на тиждень у післяобідній час, меню складається з традиційних страв, що забезпечують повноцінне харчування.

Для мешканців із обмеженою рухливістю організовано доставку їжі додому. Волонтери приносять набори безпосередньо за адресою, що дозволяє охопити найбільш уразливих громадян.

Окремо проводяться святкові ініціативи. На Різдво та Великдень команда організовує благодійні обіди для людей без постійного житла та подорожніх, зокрема на залізничному вокзалі. Учасники отримують не лише харчування, а й можливість поспілкуватися та відчути підтримку.

Щодня на вулиці Зигмунда Козаря, 13 заклад відвідують від 50 до 100 осіб. Роботу забезпечує команда волонтерів, яка готує страви, розподіляє їх та організовує процес обслуговування.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області у Фастові реалізується за підтримки міжнародних партнерів, що надають ресурси та фінансування. Це дозволяє стабільно працювати проєкту та поступово розширювати охоплення тих, хто найбільше потребує допомоги.

