Новий графік руху поїздів з Києва передбачає збільшення кількості рейсів у найпопулярніших напрямках на час різдвяних та новорічних подорожей.

Новий графік руху поїздів з Києва почав формуватися напередодні святкового сезону після рішення "Укрзалізниці" призначити 16 додаткових складів, повідомляє Politeka.

Про відповідні зміни компанія проіформувала 23 грудня в офіційному Telegram-каналі. Зазначається, що новий графік руху поїздів з Києва передбачає, що додаткові рейси охоплять як західні, так південні і східні напрямки.

Частина з цих маршрутів у січні 2026 року також буде задіяна в межах програми 3000 кілометрів по Україні, що дозволяє пасажирам здійснювати поїздки у непіковий час на пільгових умовах.

У межах нового графік руху поїздів з Києва, зʼявляться додаткові рейси зі сполученням Київ — Рахів, Київ — Івано Франківськ, Київ — Ужгород, Київ — Дніпро, Київ — Одеса, Київ — Трускавець, Київ — Львів, Київ — Ковель, а також окремі поїзди за маршрутом Одеса — Львів.

В "Укрзалізниці" звернули увагу, що для пасажирів, які планують подорожі в Карпати, передбачено зручні стикування у Львові з пасажирськими складами, що прямують через Славсько, Воловець, Сваляву, Мукачево, Яремче та Буковель.

Окремо у держкомпанії наголосили на додатковому рейсі Київ — Львів, який має оптимальний час пересадки на поїзд Львів — Чоп із мінімальним очікуванням. Також передбачене стикування для пасажирів, які планують подальшу подорож до Ворохти сучасним дизель поїздом.

За інформацією перевізника, рішення про дані нововвведення ухвалили з урахуванням запитів пасажирів та досвіду попередніх святкових періодів.

В компнії також нагадали, що з 3 грудня відбувся пілотний запуск програми УЗ 3000, яка дає змогу безоплатно користуватися залізничними перевезеннями на відстань до 3000 км у непіковий час.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Києві: на якій посаді обіцяють від 30 тисяч.