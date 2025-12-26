Українцям розповіли, що формує дефіцит продуктів у Київській області.

Дефіцит продуктів у Київській області фіксують на тлі зниження обсягів сировини та скорочення переробки, повідомляє Politeka.net.

Проблеми торкнулися ринку соняшникової олії та вже впливають на роботу підприємств.

Про ситуацію заявив один із найбільших виробників галузі — агрохолдинг Kernel. У компанії зазначають, що нинішній сезон став безпрецедентним за рівнем нестачі пропозиції.

За даними звіту, майже половина національних переробних потужностей нині не задіяна. Частина заводів вимушено шукає альтернативу, переходячи на сою або ріпак, щоб частково зменшити тиск від браку насіння соняшнику.

Аналітики також прогнозують зниження валового збору культури до 11,4 мільйона тонн. Це найнижчий показник за останні десять років, який формує дефіцит продуктів у Київській області, зокрема соняшникової олії.

У південних і східних регіонах країни, де традиційно зосереджене виробництво, тривала нестача ґрунтової вологи влітку призвела до пошкодження посівів. Через посуху середня врожайність коливалася в межах 1,1–1,9 тонни з гектара.

Окремо фахівці звертають увагу на погодні умови під час цвітіння й дозрівання. Рясні опади негативно вплинули на якість насіння, спричинивши підвищення кислотності та зниження товарних характеристик.

За підсумками маркетингового року 2024/25 Україна експортувала 4,73 мільйона тонн соняшникової олії. Це на 24% менше, ніж попереднього сезону, і є мінімальним обсягом за три роки.

Крім того, в області також повідомляли про дефіцит продуктів.

У зв’язку із поступовим завершенням сезону реалізації вітчизняних тепличних помідорів їхня пропозиція на внутрішньому ринку істотно скоротилася. Це призвело до дефіциту продукції, що безпосередньо позначилося на рівні цін.

