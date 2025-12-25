Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає економічно обґрунтовані витрати та дозволить підтримувати безперебійну роботу систем.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області офіційно затвердили у Ставище, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет селищної ради ухвалив рішення про зміну вартості централізованого водопостачання та водовідведення, яке набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Рішення ґрунтується на економічних розрахунках Ставищенського ЖКП з урахуванням зростання витрат на електроенергію, матеріали та оплату праці. Мета оновлення — забезпечити стабільне функціонування підприємства та покращити якість надання послуг мешканцям.

Нові тарифи для населення та організацій такі:

централізоване водопостачання — 30,54 грн/м³ без ПДВ, 36,65 грн/м³ з ним;

централізоване водовідведення — 36,21 грн/м³ без ПДВ, 43,45 грн/м³ з ним.

Виконавчий комітет зобов’язав Ставищенське ЖКП довести інформацію до жителів та оприлюднити зміни на офіційному сайті ради. Контроль за виконанням рішення покладено на заступника селищного голови.

На підприємстві зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає економічно обґрунтовані витрати та дозволить підтримувати безперебійну роботу систем водопостачання й водовідведення навіть за складних умов.

Мешканців просять заздалегідь планувати оплату та стежити за оголошеннями на сайті ради для отримання актуальної інформації.

Крім того, у Київській області також відзначають стабільне зростання цін на основні продукти харчування, повідомляють місцеві аналітики ринку. Найбільш відчутне подорожчання торкнулося гречки, молочних виробів та картоплі, що безпосередньо впливає на витрати домогосподарств.

