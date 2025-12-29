Безкоштовне житло для ВПО у Києві допомагає стабілізувати життя, відчути безпеку та адаптуватися у нових умовах.

Безкоштовне житло для ВПО у Києві стало доступним у межах державної програми тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Кожна сім’я або окрема особа може отримати помешкання на строк до одного року з можливістю продовження, якщо немає змоги знайти власний дах над головою.

Мінімальна площа встановлена на рівні шести квадратних метрів на людину. Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО у Києві ухвалюється на підставі бальної системи оцінювання потреби.

Першочергове право на отримання приміщень мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди з втратою працездатності та пенсіонери, чиє домівка стала непридатною через війну.

Програма гарантує базові умови для комфортного проживання переселенців: безпечні приміщення, можливість самостійного приготування їжі та підтримку у веденні домашнього господарства.

Безкоштовний дім допомагає стабілізувати життя, відчути безпеку та адаптуватися у нових умовах.

Щоб скористатися допомогою, громадянам необхідно стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, виконавчому органі міської ради або районній адміністрації. Після подання документів на кожну особу чи сім’ю заводиться облікова справа з індивідуальним номером для контролю за розподілом помешкань.

Крім того, в Києві також можна отримати безкоштовні продукти.

Допомога надається виключно за особистої присутності отримувача. Це правило поширюється також на дітей шкільного віку. Єдиним винятком є люди віком 70+, для яких допускається отримання без особистої присутності, але лише за умови завчасної реєстрації через Google-форму.

