Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надається державою переселенцям через спеціальну програму, повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає тимчасове розселення українців, які втратили можливість проживати у власних оселях через війну.

Кожна родина або окрема особа може мешкати у помешканні зазвичай до одного року. У разі неможливості знайти інший дім термін перебування може бути продовжений. Мінімальна площа для проживання становить шість квадратних метрів на людину.

Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО у Київській області ухвалюють за допомогою бальної системи оцінки потреб. Це дозволяє визначити тих, хто першочергово потребує допомоги, максимально об’єктивно.

Першочергове право на отримання житла мають багатодітні сім’ї, родини з дітьми, вагітні, особи з втратою працездатності та пенсіонери, чиї будинки були зруйновані або непридатні для проживання.

Програма забезпечує базові умови для комфортного перебування: безпечні приміщення, доступ до комунікацій та можливість самостійного приготування їжі. Під час проживання переселенці також можуть отримати допомогу у веденні домашнього господарства та адаптації до нового середовища. Саме таким чином програма допомагає українцям відновити нормальний ритм життя.

Щоб скористатися програмою, необхідно стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, виконавчому органі міської чи сільської ради або районній державній адміністрації. Після подання документів на кожну особу чи сім’ю відкривають облікову справу, присвоюють індивідуальний номер і здійснюють подальшу ідентифікацію та контроль розподілу помешкань.

