Журналистка Екатерина Котенкова заявила, что власти хотят изменить систему подачи тепла в многоэтажках, и рассказала, как это будет работать и выгодно ли украинцам.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В Раде зарегистрирован законопроект №14067 об эффективном и устойчивом централизованном теплоснабжении. Если перевести с чиновничьего языка, то в каждом доме должен появиться индивидуальный тепловой пункт. Что это такое? Кто будет платить и станет ли дешевле?», – отмечает Екатерина Котенкова.

Как объясняет журналистка, индивидуальный тепловой пункт – это мозг системы тепла в подвале, который автоматически регулирует подачу тепла на весь дом, в зависимости от погоды. То есть, констатирует она, будет такой температурный график, который стабилизирует давление, будет уменьшать теплопотери, может готовить горячую воду на месте, то есть без долгих сетей и потерь, поэтому дом сам подстраивает тепло, то есть меньше перегревов – меньшие счета.

«В проекте записано, что эти индивидуальные пункты устанавливают теплокомпании, но расходы будут учтены в тарифах. Вуаля. То есть за все должны заплатить люди. И это главный вопрос – а сколько нужно заплатить? Один такой пункт ориентировочно – 300-700 тысяч грн, больше в зависимости от дома. Окупаемость для 9-этажки – где-то 3-5 лет, для 3-этажки – 15-30 лет. Ожидаемая экономия для типичной 2-комнатной квартиры – где-то 300-400 грн в месяц, когда этот тепловой пункт работает по погодному графику и дом не дырявый», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Так что, констатирует она, эти тепловые пункты реально экономят, но эффект съедается, если сам дом не утеплен.

