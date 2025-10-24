Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что государство признало, что тарифы за коммуналку были завышены, и теперь предприятия ЖКХ обязаны вернуть людям деньги.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«За 9 месяцев 2025 года специалисты Госпотребслужбы провели 325 внеплановых проверок предприятий в жилищно-коммунальной сфере. И что выяснилось? В 93 случаях нарушение. То есть почти каждое предприятие, выставляющее нам счета за воду, за газ, за ​​мусор, за отопление, нас накручивало. Власти обязали вернуть более 3 млн грн потребителям. А это не просто деньги, это признание того, что нас обманывали системно», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Кроме возврата средств, отмечает журналистка, чиновники сообщили, что вынесено 210 предписаний, чтобы предприятия устранили нарушения, наложено 198 штрафов на сумму более 2,5 млн грн, к административной ответственности привлечено 62 чиновника, которым придется заплатить более 130 000 грн штрафа.

«Как это работает и что дальше? Теперь коммунальные предприятия обязаны произвести перерасчет и вернуть средства потребителям. Для большинства украинцев это происходит автоматически посредством уменьшения будущих платежек. То есть, если вы переплатили, у вас просто снизится сумма в квитанции», – объясняет Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, эта ситуация возникла потому, что система тарифов в Украине – это темный лес. Большинство тарифов, отмечает он, формируется на местах, каждый город утверждает свои тарифы и проверить реальную структуру цены, если честно, практически невозможно.

