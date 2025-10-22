Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что ждать украинцам в ноябре, когда парламент примет бюджет на 2026 год, когда начнется отопительный сезон и что изменится для бизнеса, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, согласно постановлению Кабинета Министров №1267, отопительный сезон в Украине продлится с 1 ноября по 31 марта. Однако, предупреждает она, из-за дефицита мощностей и риска блекаутов включать тепло будут осторожно и поздно.

«QR-коды от НБУ. Оплата станет более быстрой с 1 ноября. Постановление НБУ №97 запускает унифицированные QR-коды для сиюминутных кредитных переводов. Проще: скан и оплата по реквизитам без танцев с бубном. То есть для бизнеса меньше ошибок и потерянных платежей, для людей – удобнее платить коммуналку, услуги, сборы. Обновите приложение банка и смотрите, добавили ли функцию», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Также, напоминает журналистка, ветераны, которые еще не подали заявку на получение разовой выплаты ко Дню Независимости, могут сделать это еще до 1 ноября, а помощь по программе «Пакунок школяра» еще можно получить до 15 ноября.

«Бюджет-2026. Парламент должен принять бюджет до 20 ноября, что уже есть в проекте. Минимальная зарплата – 8647 грн. Поднятие прожиточного минимума автоматическое влечет корректировку ЕСВ, штрафов, лимитов для ФЛП. Поэтому скажу так: радоваться заранее не надо, на фоне повышений еще есть инфляционный контекст. То есть инфляция, вы знаете, все съедает», – добавляет Екатерина Котенкова.

