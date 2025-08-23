Прогноз погоды в Украине на 24 августа сделали синоптики и рассказали, какие сюрпризы подготовила природа в День Независимости, сообщает Politeka.net.



Конец августа приносит первые намеки на осень – легкая прохлада в воздухе, утренние туманы и дожди, мягко или порывисто напоминающие о завершении лета. В воскресенье, 24 августа, Украина ожидает переменная погода — от ясного неба до гроз и порывистого ветра.



На западе Украины ночь пройдет с дождями, а днем ​​осадки охватят весь регион. В некоторых районах возможны грозы и мелкий град. Ветер западного направления, скорость 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью +6…+12 °С, днем ​​+17…+22 °С.



В северных областях ночью без осадков, возможен туман. Днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. Температура: ночью +8…+13 °С, днем ​​+18…+23 °С.



В центральной Украине ночь будет сухой, местами слабый туман. В дневные часы ожидаются дожди с грозами и шквалами до 15–20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура: ночью +11…+16 °С, днем ​​+21…+26 °С.



На юге после дождливой субботы ожидается прояснение – погода будет сухой. Ночью — слабый ветер переменного направления (3–8 м/с), днем ​​северо-западный 7–12 м/с, во второй половине дня возможны порывы до 15–20 м/с. Температура ночью +13…+18°С, днем ​​+24…+29°С.

В восточных областях дожди маловероятны, только в Харьковской области после обеда возможны кратковременные осадки с порывами ветра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10…+15 °С, днем ​​+23…+28 °С.



В столице 24 августа возможен слабый дождь и усиление ветра. Температура днем ​​будет колебаться в пределах +18…+20 °С.

Таким образом, в День Независимости наибольшая вероятность дождей — в западных областях, местами также в северных и центральных регионах. В южных и восточных районах – сухо.

