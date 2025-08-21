Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что такое е-ТЦК и цифровые военно-врачебные комиссии, которые уже анонсировал Кабмин, как это будет работать, какие плюсы и минусы, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Получилась такая новость, что Кабмин запускает цифровые нововведения. Будет е-ТЦК и цифровые военно-врачебные комиссии. Вообще анонсировали, что будет презентована программа на 2025-2026 год, но пока все поверхностно и без конкретики», – отмечает Екатерина Котенкова.

Как объясняет журналистка, е-ТЦК – это будет цифровая версия военкомата, где будет собрана вся информация о человеке: возраст, место жительства, состояние здоровья, наличие и отсутствие отсрочки, данные паспортов и всех реестров. А выглядеть это, отмечает она, будет так: вы заходите через «Дію»и видите свои данные, возможные вызовы и повестки, которые приходят онлайн прямо на телефон.

«То есть раньше могли прийти домой, искать человека. Теперь просто нажали кнопку и все, у человека уже есть в телефоне повестка. То есть, видите, все до этого шло и дошло до этого», – подчеркивает Екатерина Котенкова.

Цифровые военно-врачебные комиссии, рассказывает журналистка, – это будет большая электронная база, куда врачи будут вносить все данные, и доступ к этим данным будет у Минобороны, Минздрава, ТЦК. Среди минусов такого нововведения, отмечает она, будет риск ошибочных записей, когда через один клик человек будет считаться пригодным, а также давление на врачей со стороны военных. В то же время есть и плюсы, добавляет журналистка, например, не будет такого, что ваша папка потерялась, а также это скорость и прозрачность.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал об успешных атаках украинских дронов: «В Крыму скоро начнутся голодные игры».

Также Politeka писала о том, что Доротич рассказал, как улучшить оборону Украины: индустриализация, вооружение людей и подземное производство.