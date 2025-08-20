Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Скоро зима, время очень быстро летит, и коммунальщики предупреждают: если у вас даже небольшая задолженность за газ, могут отключить поставки. И это не за полгода (ред. – долга), не за несколько месяцев, а даже за один пропущенный платеж. И даже среди отопительного сезона могут отключить», – отмечает Екатерина Котенкова.

Как объясняет журналистка, такая ситуация сложилась потому, что долги накапливаются, а у предприятий нет ресурсов удерживать сеть, и если раньше можно было тянуть месяцами, то теперь даже один пропущенный платеж может стать причиной отключения. К тому же, отмечает она, очень важный момент: если кто-то думает, что за газ можно заплатить сейчас, а за распределение – потом, то это уже не так, именно задолженность за доставку и является очень часто причиной отключения.

«Почему это опасно даже за маленький долг? Потому что после отключения расходы растут в несколько раз: погашение самого долга, оплата выезда бригады для отключения, оплата выезда бригады для подключения и возможные дополнительные расходы на проверку оборудования. То есть маленький долг в 200 грн легко превращается в более чем 1000 грн убытков», – предупреждает Екатерина Котенкова.

Эта ситуация, отмечает журналистка, несет скрытые риски, ведь государство может, например, упразднить ваше право на субсидию, а также у вас испортятся отношения с поставщиком, в следующий раз он может не идти на уступки. Если нет денег на уплату долга сейчас, добавляет она, то нужно обязательно договориться о реструктуризации долга, заплатить хотя бы часть, чтобы показать, что вы не уклоняетесь от уплаты, а вообще контролировать платежи, даже если вы, например, в отъезде, можно заплатить онлайн.

