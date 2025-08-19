Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что МОЗ и Минобразования анонсируют социальные инициативы по увеличению выплат учителям и медработникам, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В последние недели правительство и министерства начали очень активно рассказывать о новых социальных инициативах. МОЗ обещает медицинским работникам высокие зарплаты и бесплатное жилье, а Минобразования – повышенные доплаты для учителей», – отмечает Екатерина Котенкова.

Как сообщает журналистка, Министерство здравоохранения представило программу, которая предусматривает зарплату в размере 35 000 грн для семейных врачей и работников экстренной помощи, однако четких сроков реализации изменений нет. Кроме того, добавляет она, обещается 200 000 грн подъемных и бесплатное жилье для медиков в сельской местности. По словам журналистки, это может реально привлечь специалистов в села, но на программу было выделено около 100 млн грн, то есть помощь получит несколько сотен человек на всю страну.

«Что обещает Минобразования? Министерство образования заявило, что с 1 января учителя получат доплату в 1000 грн, а с сентября – 2000 грн. На первый взгляд это выглядит как значительное повышение, но если посмотреть подробнее, то уже сейчас учителя получают ежемесячную доплату в 1000 грн, дальше просто еще прибавят», – рассказывает Екатерина Котенкова.

В общем, констатирует журналистка, хорошо, что учителя и медработники будут получать больше, но главное – понимать, что реализация этих программ зависит от экономической ситуации в Украине, от финансирования.

