«Летом и в начале осени газовики по всей стране активнее проверяют частные дома и предприятия. И это не просто формальность, в случае обнаружения нарушений штрафы просто огромны», – отмечает Екатерина Котенкова.

Как рассказывает журналистка, за врезку в газопровод штраф будет самым высоким – более 100 000 гривен, за повреждение или вмешательство в счетчик – от 30 000 до 80 000 гривен, за смену оборудования без согласования – несколько десятков тысяч гривен. После обнаружения нарушения, подчеркивает она, газоснабжение обычно отключается до момента уплаты штрафа.

«Газовики давно научились быстро все это находить. Они анализируют потребление газа, то есть разные изменения сразу вызывают подозрение, проверяют герметичность газопровода специальным оборудованием. И если они видят, что кто-то пытается обойти счетчик или подключиться незаконно, сразу составляют акт и отключают газ», – объясняет Екатерина Котенкова.

Однако, отмечает журналистка, есть реальные случаи, когда проверка обнаруживает, о чем человек даже не знал. Например, рассказывает она, человек купил дом, а затем газовики обнаружили старую врезку, сделанную предыдущим владельцем, или человек живет в старом доме, где счетчик работает некорректно, что обнаружено было только после проверки. И в таких случаях, констатирует она, будет штраф, однако вы вправе не подписывать акт сразу, если не согласны, и требовать присутствия независимых свидетелей или юриста.

