Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что такое боевая повестка, кто ее может получить и что делать, если вам ее вручили лично или она пришла по почте, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Раньше повестки вручали только в руки на улице или на работе. Боевая поездка – когда вас уже не просто вызывают в ТЦК, а направляют в воинскую часть. Теперь боевую повестку могут прислать по почте заказным письмом», – отмечает Екатерина Котенкова.

Такое нововведение, рассказывает журналистка, появилось из-за обновления законодательства, и главное – вам придет письмо с уведомлением, что уже автоматически будет считаться вручением. То есть, объясняет она, если вы не пришли на почту, потому что не знали, что пришло письмо, повестка уже все равно считается полученной. Соответственно, констатирует журналистка, что за игнорирование, даже неумышленное, будет штраф и привлечение к ответственности, а боевая повестка – это уже может быть даже уголовная ответственность.

В то же время, напоминает она, боевую повестку можно получить не только по почте, а на улице в руки, даже от работодателя или через приложение «Резерв+», то есть там виден статус, и он уже имеет юридическую силу.

«Если повестка пришла, ее уже не нужно игнорировать. То есть разберитесь, какая именно эта повестка: на уточнение, на ВЛК или боевая, то есть призыв в часть. Это очень важно, потому что здесь уже реально может быть ответственность», – заключает Екатерина Котенкова.

