Графік руху транспорту у Києві на Новий рік відповідатиме загальному режиму воєнного часу.

Графік руху транспорту у Києві на Новий рік залишиться без змін, повідомляє Politeka.

Громадський транспорт у столиці працюватиме у звичному режимі, без подовження руху в ніч із 31 грудня на 1 січня.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, а також у Київському метрополітені та Департаменті транспортної інфраструктури. За словами посадовців, жодних окремих рішень щодо святкового режиму не ухвалювали.

Метро у столиці, як і протягом усього періоду воєнного стану, відкривається з 05:30 або 06:00 та завершує роботу о 23:00. Такий розклад діє щоденно та не змінюватиметься ні у новорічну ніч, ні під час різдвяних свят.

Інформації про спеціальний нічний рух поїздів у період з 31 грудня на 1 січня, а також у ніч з 24 на 25 грудня, не надходило. Це означає, що підземка припинить перевезення пасажирів у стандартний час.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА також підтвердили, що наземні маршрути курсуватимуть у режимі, визначеному з урахуванням воєнних обмежень. Розклади формують відповідно до тривалості комендантської години та поточної безпекової ситуації.

Зазначається, що з 2022 року столичний транспорт жодного разу не переходив на святковий нічний формат. Усі рейси стабільно стартували вранці та завершувалися о 23-й годині, незалежно від дати в календарі.

У Києві щоденно з опівночі до п’ятої ранку діє комендантська година. У цей період заборонено пересування містом без спеціальних дозволів, як пішки, так і будь-якими видами перевезень. На час новорічних і різдвяних свят ці обмеження не скасовують.

Окремо у КМДА нагадали про роботу метро під час повітряних тривог. У разі сигналу небезпеки 46 підземних станцій переходять у укриття та залишаються доступними для перебування людей цілодобово.

Таким чином, графік руху транспорту у Києві на Новий рік відповідатиме загальному режиму воєнного часу, а мешканцям і гостям міста радять заздалегідь планувати маршрути з урахуванням чинних обмежень.

