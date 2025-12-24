Дефіцит продуктів у Київській області може погіршитися вже у найближчі місяці.

Дефіцит продуктів у Київській області загострюється через зниження врожайності та проблеми з переробкою, повідомляє Politeka.

У Київській області та інших регіонах країни відчувається дефіцит продуктів через нестачу сировини та обмежену виробничу спроможність. Агрогрупа «Кернел», один із найбільших виробників соняшникової олії, зазначає, що ситуація на ринку є критичною.

За даними компанії, майже половина національних потужностей з переробки залишається невикористаною через нестачу насіння. Прогнозується, що виробники, які зможуть перейти на альтернативні культури, такі як соя або ріпак, зможуть частково компенсувати нестачу соняшнику.

Очікуваний врожай олійної культури до кінця року становить лише 11,4 млн тонн — це найнижчий показник за останнє десятиліття. Такий рівень виробництва спричиняє дефіцит олії у Київській області.

Проблеми виникли й у південних та східних регіонах, які традиційно забезпечують значну частку національного виробництва. Там нестача ґрунтової вологи протягом літа спричинила пошкодження насіннєвого матеріалу, а середня врожайність склала лише 1,1–1,9 тонни з гектара.

Крім того, надмірні опади у періоди цвітіння та дозрівання знизили якість насіння, зокрема підвищили кислотність олії, що негативно вплинуло на загальні показники продукції.

За підсумками маркетингового року 2024/25 (вересень 2024 — серпень 2025) з України було експортовано 4,73 млн тонн соняшникової олії, що на 24% менше, ніж у попередньому сезоні, і стало мінімумом за останні три роки.

Експерти наголошують, що без додаткових заходів з підтримки виробників та оптимізації переробки дефіцит продуктів у Київській області може погіршитися вже у найближчі місяці.

