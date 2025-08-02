Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что изменится для украинцев в августе, в частности, по налогам, мобилизации, отсрочкам и проверкам документов, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«По мнению властей, в Украине настолько все хорошо, что правительство планирует ввести новые налоги для тех, кто зарабатывает через цифровые платформы, такие как OLX, Prom и т.д. Также усилят контроль за доходами, в частности, без суда будут получать данные о деньгах украинцев на банковских счетах. Операторы цифровых платформ обязывают передавать налоговой отчетность о доходах пользователей. Такие шаги объясняют тем, что это необходимо для уменьшения дефицита бюджета», – рассказывает Екатерина Котенкова.

С 1 августа, отмечает журналистка, билеты в «Укрзализныци» на рейсы Одесса-Киев, Львов-Киев, Киев-Ужгород, Львов-Одесса, Киев-Чоп можно будет приобрести только через «Дію», пройдя фотоверификацию и активировав Дію.Підпис. Объясняется все это, добавляет она, борьбой с перекупами, но на вокзалах будут дежурить полицейские и проверять документы.

«Новые отсрочки в «Резерв+». С 7 августа многие отсрочки просто обнулятся. Что нужно будет сделать? 7 августа утром проверить «Резерв+», если отсрочка исчезла – бегом в ТЦК с документами. То есть это все сделано для того, чтобы все, у кого исчезла отсрочка, быстренько 7 августа побежали в ТЦК», - объясняет Екатерина Котенкова.

Также, сообщает журналистка, будут новые отсрочки онлайн для преподавателей, ученых и для тех, у кого у жены есть инвалидность первой или второй группы. Так что, констатирует она, теперь все можно будет подать онлайн, то есть без очередей и без походов в ТЦК.

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