Врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что сейчас каждый украинец на фронте, в тылу или заграницей пребывает в состоянии вторичного иммунодефицита, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Войны были всегда, и врачи как-то пытались лечить. В первую очередь это ранения военных, но и гражданских тоже. Сейчас очень сложная нервная и психическая реабилитация, то есть очень много расстройств психической системы и у военных, и у гражданских. Но мы не думаем, что иммунная система гораздо шире того, что мы лечим хирургически, неврологически или психиатрически, потому что иммунная система – это система не только защиты организма, но и взаимодействия, поддержки гомеостаза», - отмечает Андрей Волянский.

Как он объясняет, гомеостаз – это постоянство внутренней среды, это не только противодействие инфекционным факторам, но вся наша биохимия, даже гормональные взаимодействия. И не случайно, добавляет врач, мы сейчас все больше говорим не об иммунной системе, нервной, эндокринной или гормональной, а о нейроиммунноэндокринной системе, которая регулирует все межсистемные взаимодействия в организме.

«Это понятно и ребенку, что во время войны будут страдать и системы, и межсистемные взаимодействия. Мы уже это видим, у военных одни проблемы и заболевания, у гражданских – другие. Сейчас все украинцы, независимо от того, они на фронте, в тылу или даже за границей, пребывает в состоянии вторичного иммунодефицита. Кто-то скажет, как это может быть, чтобы вся нация одновременно переживала такой синдром?», - утверждает Андрей Волянский.

По словам гостя программы, на самом деле мы переживаем состояние иммунодефицита в течение нашей жизни огромное количество раз. Например, рассказывает он, если человек заболел гриппом, на какое-то время его иммунная система ненормально реагирует, мощный стресс в разных жизненных ситуациях имеет тоже сильное влияние, и сейчас это проявляется особенно.

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