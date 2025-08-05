Журналистка Екатерина Котенкова рассказала об изменениях в мобилизации, какие есть типы повесток, где и кто их может вручить, какова сумма штрафа за неявку и будут ли мобилизовать женщин, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, военное положение продлено до 5 ноября, призвать в августе могут также мужчин от 25 до 60 лет, с 18 до 25 лет – по контракту или с боевым опытом, а от 50 до 60 лет – только в тыловые части или по специальному распоряжению, речь идет о лицах с опытом, специалистах, водителях, медиках и связистах. То есть, объясняет она, мобилизация – это не только о фронте, есть потребность в разных специалистах, не только в штурмовиках, то есть сейчас все расширяется, и чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет таких категорий.

«Пока есть 4 типа повесток: для уточнения, на ВЛК, мобилизационная и на службу. Место вручения – здесь ничего не меняется. Повестку могут вручить где угодно: то ли в парке, то ли на работе, то ли на улице, возле дома. А вручать могут ТЦК, полиция, ЖЭК, даже в университете могут вручить», – рассказывает Екатерина Котенкова.

В случае игнорирования повестки, отмечает журналистка, во-первых, будет штраф. Кроме того, добавляет она, могут ограничить право на вождение авто, но это действует давно, а еще может быть снова повестка, суд и уголовная ответственность до 5 лет.

«Мобилизация женщин. Что изменилось? Женщины медики и фармацевты – на военном учете. Мобилизация женщин только добровольна и через контракт. Выезд за границу разрешен, но если женщина не занимает государственную должность. И женщины могут служить только добровольно, если сами этого хотят», – заключает Екатерина Котенкова.

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