Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что за необновление фотографии в паспорте-книжечке в 25 и 45 лет теперь будет штраф, поскольку такой документ считается недействительным, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, старый паспорт в виде книжечки сейчас считается в Украине действительным, но обязательно в 25 и 45 лет в него нужно вклеить новое фото в течение месяца, иначе документ перестанет быть действительным. И если пользоваться недействительным паспортом, сообщает она, будет предупреждение или штраф в размере от 17 до 51 грн за повторное нарушение в течение года.

«Паспорт без фото в 25 или в 45 не действителен для банков, для пересечения границы, для нотариуса. Надо идти в ДМС, писать заявление, вклеивать фото или менять на ID-карту. Обычно на все это дается 5-7 дней. То есть не сделал – получаешь штраф, повторно – снова штраф», – объясняет Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, хотя паспорт-книжечки действителен и им можно пользоваться при условии своевременной вклейки нового фото, выглядит так, что все это идет к обязательной замене документа на ID-карту.

«51 грн – это, конечно, не приговор. Что делать вообще простым людям? Если у вас есть паспорт-книжечка, то позаботьтесь о фото в 25 и 45 лет вовремя, не игнорируйте, потому что будет штраф», – заключает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что Уиткофф у Трампа занимается всем и одновременно, поэтому мира в Украине до сих пор нет.

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, почему Трамп и путин встретятся именно на Аляске.





