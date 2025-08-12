Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что пенсионную систему в Украине хотят реформировать так, чтобы выплаты формировались из солидарной системы, накопительной и надбавок за профессии, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Правительство планирует полностью изменить пенсионную систему Украины, решили серьезно взяться за пенсионеров. Об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин. Он говорит, что в течение 100 дней будет подготовлен проект совершенно новой пенсионной реформы. И говорят, что это будут не просто какие-то косметические изменения, а полная перестройка всей системы», – отмечает Екатерина Котенкова.

По словам министра соцполитики, рассказывает она, будущая пенсия будет состоять из 3 составляющих, первая из которых – это солидарная система, которая работает и сегодня, а вторая – накопительная пенсия, это и есть ключевое изменение. Как поясняет журналистка, накопительная система предусматривает, что человек ежемесячно откладывает определенную часть зарплаты на личный счет, а по достижении пенсионного возраста получает с него доплату к основной пенсии. И третья составляющая, продолжает она, – это профессиональная пенсия, например, для шахтеров, для военных, для медиков, то есть в зависимости от профессии будет отдельная надбавка.

«Что это значит для простых людей? Плюсы: можно будет получать больше, потому что, кроме солидарной пенсии, будет еще и накопительная, если, конечно, человек успеет накопить ее; прозрачность, ведь деньги на счету видны, ты четко знаешь, сколько накоплено; передача по наследству, ведь накопленные средства не сгорают, а переходят к родственникам в случае смерти», – объясняет Екатерина Котенкова.

Среди минусов, констатирует журналистка, то, что придется откладывать деньги на пенсию с зарплаты, то есть это выглядит как новый налог, а также есть риски из-за инфляции. Для тех, кто уже на пенсии или близко к ней, продолжает она, здесь будет пользы вообще минимум, потому что накопить уже поздно.

