Наибольшее подорожание продуктов в Киеве в 2025 году наблюдается на популярные товары.

На фоне роста уровня инфляции произошло подорожание продуктов в Киеве, а стоимость корзины продуктов увеличилась в среднем на 25-30%, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные Минфина и выяснили, что из товаров показало наибольший рост.

Отмечается, что наибольшее увеличение стоимости в 2025 году наблюдается на фрукты, овощи и молочку. Так, цена на яблоки выросла на 106,4%, поднявшись с 20,49 до 45,31 грн за килограмм. Также на 30% больше стоит картофель и молоко. Прогнозируется, что весной стоимость молочных изделий может снизиться на 2,5-5% благодаря увеличению производства.

Меньшее подорожание продуктов в Киеве затронуло репчатый лук — всего на 1,4%, до 44,90 грн за килограмм. В ту же категорию попадают рис, цена которого выросла на 3,9% - с 56,67 до 58,50 грн за килограмм, а также подорожавший на 5,4% твердый сыр с 499,10 до 526,32 грн за килограмм.

Издание отмечает, что резкий рост ценников является следствием повышения уровня инфляции до 13,4% в годовом исчислении, плохого урожая в прошлом году, а также удорожания электроэнергии и логистических услуг. Кроме того, большое влияние на ситуацию имеют военные действия и оккупация территорий, где раньше высаживали урожай.

Эксперты прогнозируют, что такая тенденция сохранится, однако некоторые товары могут подешеветь в результате сезонных колебаний цен.

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